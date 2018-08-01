Олежка на пальме: Винник отметил юбилей в Доминикане

31 июля феномен украинской сцены Олег Винник отметил свой 45-й день рождения. Певец неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По уже сложившейся традиции имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные. Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.

Первыми фото с долгожданного отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.

"На день рождения мне подарили.. пальму!", - в шутку подписал Винник.

К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

"Дорогие мои! Хочу поблагодарить вас за искренние слова поздравления в мой день рождения, за то что вы украсили мой праздник своими теплыми пожеланиями. Будьте и вы любимы, счастливы, берегите друг друга. Люблю вас бесконечно!", - отметил Винник.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)1 Авг 2018 в 8:35 PDT

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