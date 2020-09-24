Американский актер обнаружил побочное действие российской вакцины от Covid-19

Американский актер, звезда Пианиста и сериала Острые козырьки Эдриан Броуди продемонстрировал на своем примере побочное действие от российской вакцины.
Актер Эдриан Броуди согласился пройти вакцинацию российскими препаратами от Covid-19, и решил пошутить над поклонниками, написав о своем самочувствии.
Эдриан Броуди написал в Instagram, что заговорил по-русски, и у него отросли ослиные уши из-за вакцины.
"Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Вчера я получил свою первую прививку в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно...", - написал он по-английски в своем Instagram
Потом неожиданно "прошла трансформация", и он добавил: "with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши".
Фраза насмешила его поклонников - англоязычные спрашивают, не появилось ли желания собрать атомную бомбу в подвале и выпить с медведем, а русскоязычные пишут, что он теперь "их".
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