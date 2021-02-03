Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске остался один с маленьким сыном Платоном, но встретив новую любовь в лице дизайнера Екатерины Тулуповой ведущий не стал затягивать с вопросом рождения еще одного ребенка.

Как сообщил Шепелев изданию PeopleTalk в интервью, Дмитрий и Екатерина ждут малыша - третьего ребенка..

"Самое главное чувство – это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее", - утверждает он.

Теперь Дмитрий и Катерина будут воспитывать троих детей - его сына Платона, ее дочь Ладу и новорожденного малыша. Дети позитивно отреагировали на появление третьего малыша в семье.

Екатерина Тулупова / Instagram

"Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, что едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: "Да, конечно, очень хочу брата или сестру! Не могу дождаться, когда он будет рыться в моих вещах, реветь по ночам и не даст нам с папой покататься на сноуборде". Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", - объяснил Шепелев..

О том, что невеста телеведущего беременна, инсайдеры рассказали еще накануне Нового года. Тогда пара отдыхала на Мальдивах вместе с Платоном и дочкой Кати от первого брака - Ладой. Но официально пара сделала признание только в феврале 2021.

Напомним, украинская телеведущая после того, как призналась, что ждет ребенка, показала откровенную фотосессию с округлым животом.