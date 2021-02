Ксения Мишина смешным видео подтвердила участие в Липсинк баттл на 1+1

Ксения Мишина / Instagram

Ксения Мишина записала смешное видео, чтобы подтвердить свое участие в новом шоу 1+1 Липсинк баттл. Актриса станцевала со своей собачкой под песню Baha Men - "Who Let The Dogs Out".

В своих сториз в Instagram Ксения выложила видео и передала эстафету Александру Эллерту.

"Я принимаю участие в Липсинк баттл, и вызываю тебя, мой возлюбленный Александр Эллерт", - написала она.

Пока что не раскрывается, кого именно будет пародировать Ксения Мишина на новом музыкальном шоу.

Кроме Ксении Мишиной вызов приняли телеведущая Леся Никитюк и звезда Квартала Елена Кравец.

Леся Никитюк записала видео в машине.

е, где, как все знают, она любит слушать музыку и подпевать. Телеведущая передала эстафету Владу Яме и Ольге Фреймут.

Елена Кравец записала видео в своей гримерке, где готовиться и напевает песню Бумбокс Вахтерам.

Она передала челлендж Евгению Кошевому, Вере Кекелии, Марте Адамчук, Маше Ефросининой, Даниелю Салему и Ольге Жуковцевой-Кияшко.

Напомним, в шоу Липсинк баттл уже принимают участие Екатерина Кухар, Иракли Макацария, Павел Зибров и Евгений Кот.

Шоу Липсинк баттл выходит на телеканале 1+1 6 марта.