Maruv в БДСМ-костюме впечатлила откровенными танцами

Maruv / Instagram

Певица Maruv с разрешением на съемки не стала терять время, и показала, как проходили съемки ее нового клипа, не исключено, что к новой песне, или даже к свежему хиту I Want You.

Певица продемонстрировала все достоинства своей фигуры в черном латексе, коже и тоненьких колготок на фото и видео в Instagram и Tik-Tok.

Певица подписала некоторые фото - некоторые сделал ее муж и продюсер Александр, остальные фотографы на съемках.

Также она показала фото не только со съемок - в черном соблазнительном купальнике с голой спиной. Она прекрасно позировала сделав акцент на ноги и ягодицы, точно впечатлив поклонников.

На фото со съемок Maruv позирует в черных колготах, своих любимых стрипах, и не только в латексном наряде, но и в новом дополнении к нему их пластика или кожи.

Выглядит все соблазнительно и не только подчеркивает фигуру девушки, но и дает большую свободу движений для танцев.

Также она продемонстрировала, как новый наряд обтягивает ее бедра и ягодицы, и показала фото на стуле перед зеркалом крупным планом.

Напомним, что в июне Maruv выпустила новую песню I Want You.

Maruv I Want You смотреть онлайн на Youtube:

Maruv I Want You - Текст

Lyrics:

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Hey, my little darling

Do you wanna ride in

My fancy car?

Take a glass of whiskey

Do you find it risky

To fuck a star?

Cause I know

and I know

and I know

and I know

Just how it will go on

And I know

and I know

and I know

and I know

Where you'll stay from dusk till dawn

Hey, do you wanna drink?

Сause I do!

Drunk groove with MARUV

All night long

Baby turn me turn me on

All night long

Baby turn me turn me on

All night long

Baby turn me turn me on

All night long

Baby turn me turn me on

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Hi my little kitten

Do you wanna fit in

With my sexy vibe

Shake your body slowly

I just wanna own you

And roll the dice

And I know

and I know

and I know

and I know

Just how it will go on

And I know

and I know

and I know

and I know

Where you'll stay from dusk till dawn

Do you wanna dance?

Cause I do

All pussies dance with Boosin

All night long

Baby turn me turn me on

All night long

Baby turn me turn me on

All night long

Baby turn me turn me on

All night long

Baby turn me turn me on

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

Uh I want you uh uh ah

