Настя Ивлеева разделась для купания в проруби на морозе

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

К крещенскому празднику вышел новый выпуск шоу Орел и решка: Девчата, в котором ведущие Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль познакомились с приветливыми местными, попробовали традиционные блюда и налюбовались красотой Алматы.

Юля наслаждалась богатым отдыхом: смотрела на горы с высоты птичьего полета, каталась на квадроциклах, пробовала деликатесы. А Настя провела уикенд со 100 долларами в кармане, и решилась отправиться испытать на себе купание в ледяной воде зимой.

"Я приехала в одной из самых крутых памятников города Алматы, - шутя рассказывает ведущая. - Путь к ней лежит через заснеженный лес. И, если бы мне сказали, что тут живет Дед Мороз, то я непременно поверила бы, потому что дорога напоминает путешествие в какой-то сказочный дом бородатого седого мужчину, который раздает подарки ".

Настя Ивлеева - Орел и решка / Новый канал

В конце концов Настя попала к радоновым источникам "Алма-Арасан".

"Это горячие ванны с разной температурой воды, - говорит Ивлеева. - У них большая концентрация химического вещества под названием радон. Считается, что такая процедура восстанавливает организм, а также улучшает его общее состояние".

Настя Ивлеева - Орел и решка / Новый канал

Поэтому, переодевшись в купальник, Настя "пошла в бой" - в горячие источники под открытым небом.

"Ощущение - кайф, - прокомментировала ведущая, погрузившись в первую горячую бочку. - Именно понимание того, что я сейчас нахожусь в лесу, высоко-высоко в горах, где температура -17 градусов, сижу в маленьком чане с горячей сероводородной водой - это полный восторг. Мне нравится!"

Настя Ивлеева - Орел и решка / Новый канал

Ивлеева погрузилась поочередно в три разные бочки с водой, где каждая была с меньшей температурой, чем предыдущая. И, чтобы закрепить чудодейственные свойства воды, после чанов погрузилась в настоящую прорубь.

Этот шаг Настя решила оставить без комментариев.

Все приключения девушек в новом выпуске "Казахстан" шоу Орел и решка можно смотреть на сайте или на YouTube Нового канала. Новые выпуски проекта выходят каждую субботу в 10:00 в эфире Нового канал.

Ранее голая певица Tayanna показала купание в ополонке зимой.