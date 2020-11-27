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"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима

27 ноября 2020, 18:09

Алла Пугачева после бани ошеломила внешностью без макияжа.

Пугачева удивила внешностью / instagram.com/alla_orfey

71-летняя певица Алла Пугачева с удовольствием демонстрирует поклонникам свою естественную красоту.

На этот раз российская примадонна опубликовала в Instagram новое фото из бани.

"Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!", - написала она.

На кадре Пугачева улыбается а на лице певицы нет ни одной морщинки.

Стоит отметить, что поклонники певицы даже не узнали ее.

"Если честно, то не узнать, другой человек", "Вот это я понимаю - натуральная красота!" - высказались подписчики.

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А кто-то упрекнул певицу, что хотя на фото она без маски, но использовала много фильтров и так выглядеть в ее возрасте просто невозможно.

Как ранее писал Главред, на Аллу Пугачеву подали в суд. Певицу обвиняют в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Также поклонники обвинили Аллу Пугачеву в использовании фотошопа.

Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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