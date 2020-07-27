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Танці з зірками 2020 - Слава Каминская приняла вызов

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская приняла вызов и стала участником шоу Танці з зірками 2020

27 июля 2020, 12:09
Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Украинская певица Слава Каминская стала седьмым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое она разместила на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

Слава Каминская пошла к гадалке погадать на будущее, а в итоге, оказалось, что она идет на Танцы.

"Хотела корпоративов, а получилось как всегда. С большим вдохновением принимаю #танціззіркамиchallenge от Юлии Саниной. Всее с чистого листа. С идеальным художником для этого полотна. Эстафету танца передаю Дмитрию Танковичу", - говорит Слава Каминская.

Слава Каминская приняла вызов #танціззіркамиchallenge на Танці з зірками 2020:

"Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства языком танца. У меня нет чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете ", - добавила она.

Ранее назвали партнеров Дарьи Петрожицкой и Тараса Цимбалбка на Танці з зірками 2020.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

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