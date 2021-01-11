Телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии

Ольга Манько / Instagram

Телеведущая проекта "У кого больше?" на Новом канале Ольга Манько показала новый кадр из фотосессии, в которой снялся также ее муж Максим Узол. Пара посетила гостинницу-курорт в Ивано-Франковской области, чтобы провести время вместе. Ольга призналась еще до этого, что за очень плотным графиком они отучились отдыхать, поэтому теперь позволили себе немного расслабиться.

Ольга Манько, которая недавно отсняла с мужем сезон тревел-проекта "У кого больше?", показала сексуальные ножки на милом и уютном фото, которые они сделали в горах.

На фото, которая показала Манько, они сидит на крыльце домика, замотанная в белое одеяло и демонстрирует отсутствие одежды, за то присутствие соблазнительных ножек и голого плеча. До этого она уже публиковала совместное фото с мужем на том же крыльце.

"Как вы там, работы вернулись? После праздников мне всегда трудно вернуться в нормальный рабочий темп. План на сегодня: написать план на неделю и залить видео с Карпат. Начну с маленького", - пишет девушка.

Ольга Манько / Instagram

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