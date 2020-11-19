Жена Димы Монатика впечатлила образом в смелой фотосессии

Ирина Монатик удивила красотой в нежной фотосессии в одном черном платье.
Роскошная Ирина Монатик порадовала поклонников шикарными формами на новом фото, для которого она приметила черное сарафанное платье, и снялась босиком.
Ирина Монатик показала свое новое фото в Instagram.
"Настроение мечты", - написала она, и добавила геопозиционирование в новом продюсерском центре Димы Монатика.
Ирина Монатик продемонстрировала соблазнительные ножки и формы на интригующем фото в полутьме, позируя только в одном черном платье, слишком легком для поздней осени.
Девушка снялась сидя на стуле, скрестив ноги, и демонстрируя во всей красоте все свои женские прелести, которые не скрывает столь элегантный наряд.
Поклонники пришли в восторг и поспешили сделать комплименты Ирине.
Незадолго до этого Ирина Монатик показала фото в том же наряде, но с ярким светом, который удачно положил тени везде, где этом подходило.
"Роскошная", "Да. Понимаю Диму, не одну еще песню напишет", Шикарная дама", "Вы все хорошеете", "Какая женщина, как важно, чтоб свет исходил изнутри", - пишут под фото.
Напомним, что до этого дочь Брежневой Соня Киперман произвела фурор пикантным фото