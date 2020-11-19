Жена Димы Монатика впечатлила образом в смелой фотосессии

Ирина Монатик / Instagram

Роскошная Ирина Монатик порадовала поклонников шикарными формами на новом фото, для которого она приметила черное сарафанное платье, и снялась босиком.

Ирина Монатик показала свое новое фото в Instagram.

"Настроение мечты", - написала она, и добавила геопозиционирование в новом продюсерском центре Димы Монатика.

Ирина Монатик продемонстрировала соблазнительные ножки и формы на интригующем фото в полутьме, позируя только в одном черном платье, слишком легком для поздней осени.

Девушка снялась сидя на стуле, скрестив ноги, и демонстрируя во всей красоте все свои женские прелести, которые не скрывает столь элегантный наряд.

Поклонники пришли в восторг и поспешили сделать комплименты Ирине.

Ирина Монатик / Instagram

Незадолго до этого Ирина Монатик показала фото в том же наряде, но с ярким светом, который удачно положил тени везде, где этом подходило.

Ирина Монатик / Instagram

"Роскошная", "Да. Понимаю Диму, не одну еще песню напишет", Шикарная дама", "Вы все хорошеете", "Какая женщина, как важно, чтоб свет исходил изнутри", - пишут под фото.

Напомним, что до этого дочь Брежневой Соня Киперман произвела фурор пикантным фото