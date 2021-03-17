Звезда "Великолепного века" поразила кардинальным преображением

Под постом с фото много комментариев, где люди называют Мерьем "роскошной", "лучшей" и просто "королевой".
Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая полюбилась украинским зрителям после своей звездной роли в сериале "Великолепный век", предстала перед поклонниками в новом образе.
На этот раз красотка Мерьем решила поэкспериментировать со своей прической: она перекрасила волосы в экстравагантный фиолетовый цвет.
Свои фото в новом образе Мерьем Узерли опубликовала у себя в Instagram. Снимки сделал немецкий фотограф Urban Ruths.
Для фотосессии Узерли выбрала строгий полосатый брючный костюм с белой рубашкой и стильный черный кожаный плащ. На голове она сделал строгую прическу: зачесала волосы назад, собрав их в пучок.
Поклонники тут же посмешили рассыпаться в комплиментах. Под постом много комментариев, где люди называют Мерьем "роскошной", "лучшей" и просто "королевой".
Мерьем Узерли: новости
- Хюррем Султан Мерьем Узерли выходит замуж. Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли выходит замуж за возлюбленного.
- Роксолана Мерьем Узерли возвращается к работе. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли снова готова приступать к съемкам новых киношедевров.
- Роксолана Мерьем Узерли показала шикарную грудь. Снимок набрал более 58 тысяч лайков.