Звезда "Великолепного века" поразила кардинальным преображением

Мерьем Узерли из Великолепного века кардинально сменила имидж / Instagram/ Мерьем Узерли

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая полюбилась украинским зрителям после своей звездной роли в сериале "Великолепный век", предстала перед поклонниками в новом образе.

На этот раз красотка Мерьем решила поэкспериментировать со своей прической: она перекрасила волосы в экстравагантный фиолетовый цвет.

Свои фото в новом образе Мерьем Узерли опубликовала у себя в Instagram. Снимки сделал немецкий фотограф Urban Ruths.

Для фотосессии Узерли выбрала строгий полосатый брючный костюм с белой рубашкой и стильный черный кожаный плащ. На голове она сделал строгую прическу: зачесала волосы назад, собрав их в пучок.

Поклонники тут же посмешили рассыпаться в комплиментах. Под постом много комментариев, где люди называют Мерьем "роскошной", "лучшей" и просто "королевой".

Мерьем Узерли из Великолепного века кардинально сменила имидж / Instagram/ Мерьем Узерли

Мерьем Узерли из Великолепного века кардинально сменила имидж / Instagram/ Мерьем Узерли

Мерьем Узерли из Великолепного века кардинально сменила имидж / Instagram/ Мерьем Узерли

Мерьем Узерли: новости