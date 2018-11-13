В Киеве будут снимать международный сериал - Кличко

13 ноября 2018, 13:10

Столица станет европейской съемочной площадкой.

В Киеве будут снимать международный сериал, над которым будет работать команда кинопроизводителей мирового уровня.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Киев становится европейской съемочной площадкой для кинопроизводства. Известные европейские и американские продюсеры и авторы вместе с группой "1+1 медиа" будут снимать в нашем городе первый международный сериал", - отметил Кличко, сообщает сайт мэра.

Дистрибуцию проекта планируют для одной из мировых платформ. 13 ноября уже стартуют съемки пилота в Киеве. Сегодня в посольстве Норвегии в Украине состоялось подписание меморандума о таком сотрудничестве.

"Я благодарю Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегии в Украине Уле Терье за ​​поддержку этого проекта. Город со своей стороны тоже окажет необходимое содействие и помощь", - отметил мэр Киева.

Как сообщил Кличко, над проектом международного сериала будет работать команда американских и норвежских сценаристов и продюсеров. Снимать - норвежская компания Evil Doghouse Production вместе с украинским "1+1 Продакшн". Сериал "Jonathan Fort" расскажет о жизни бывшего боксера, который получает новую и опасную работу в посольстве Норвегии в Украине. По сюжету 80% проекта будут снимать в Киеве и Одессе.

Участниками встречи в посольстве и подписания меморандума о сотрудничестве стали, в частности, претендент на одну из номинаций "Оскар", норвежский продюсер Эгиль Одегард, автор идеи и режиссер Варон Боникос, номинант кинопремии Эмми - американский писатель и продюсер Джереми Чилник, генеральный директор "1+1 медиа "Александр Ткаченко и популярный норвежский актер, в прошлом известный футболист, Карью. Также съемочная группа ведет переговоры о привлечении в проект нескольких голливудских звезд.

"Сегодня мировые звезды снимают в украинской столице клипы, крупные международные компании - рекламу, мир узнает о Киеве, к нам едет все больше туристов. И мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру столицы, создаем новые красивые локации. Ведь все это - ради развития нашего города", - отметил Виталий Кличко.

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