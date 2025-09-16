Укр
Его "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака: предупреждения от астрологов

Анна Подгорная
16 сентября 2025, 21:47
78
Какой мужчина в отношениях - подскажут звезды, под которыми он родился.
отношения, астрология
Мужские недостатки в отношениях по знаку зодиака / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Астрологи убеждены, что знак зодиака, под которым родился человек, может повлиять не только на формирование его характера в повседневной жизни. Это касается и любви - от предпочтения в партнерах, до "красных флагов". Эксперты The Everygirl отмечают - недостатки есть у каждого, но знак зодиака возлюбленного может не только указать на них, но и подсказать, как построить гармоничные отношения с их учетом.

Главред собрал главные "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака, и несложные советы по их "приручению".

Овен

Эмоциональная нестабильность

Представители данного знака склонны к внезапным вспышкам гнева и быстро выходят из равновесия. Их раздражительность проявляется даже в мелочах — например, при выборе блюда для ужина. Без контроля над темпераментом отношения превращаются в череду конфликтов, где партнер постоянно опасается спровоцировать очередную ссору.

Решение: Сохраняйте спокойствие во время их эмоциональных всплесков. Объясняйте свою позицию размеренно — когда один человек остается уравновешенным, скандалу сложнее разгореться.

пара, отношения, любовь
Мужские недостатки в отношениях по знаку зодиака / pexels.com

Телец

Категоричность взглядов

Символ быка точно отражает непреклонность Тельцов. Они упорно отстаивают свою позицию, что создает серьезные препятствия в отношениях, требующих взаимных уступок. Если вы постоянно поддаетесь их желаниям, избегая бесполезных споров, необходимо изменить динамику.

Решение: Помогите им осознать, что здоровые отношения строятся на взаимности, а не на доминировании одной стороны.

Близнецы

Склонность к сплетням

Коммуникабельность Близнецов иногда перерастает в чрезмерное увлечение чужими делами. Безобидное обсуждение знаменитостей может эволюционировать в злословие о знакомых. Классический стереотип о двуличности Близнецов имеет основания — если они критикуют друзей в вашем присутствии, аналогично могут поступать и за вашей спиной.

Решение: Не поддерживайте подобные разговоры. Прямо заявите о нежелании обсуждать посторонних людей.

Рак

Защитная реакция

Символ краба отражает склонность Раков прятаться под защитным панцирем. При внешней доброте и заботливости они проявляют настороженность с незнакомцами и могут "закрыться" при малейшей критике или неприятных словах.

Решение: Поощряйте открытое обсуждение проблем вместо ухода в защитную позицию и отказа от диалога.

пара, отношения, любовь
Мужские недостатки в отношениях по знаку зодиака / pexels.com

Лев

Чрезмерный эгоцентризм

Любовь Львов к вниманию может принимать нездоровые формы. Они ставят собственные потребности выше интересов окружающих, концентрируются исключительно на своих проблемах и постоянно ищут подтверждение своей значимости. Однако за маской самовлюбленности часто скрываются глубокие комплексы.

Решение: Помогите им признать свои достоинства, чтобы снизить потребность во внешнем одобрении.

Дева

Завышенные требования

Перфекционизм Дев полезен в профессиональной сфере, но может создавать проблемы в личных отношениях. Они устанавливают недостижимо высокие стандарты для себя и партнеров, что приводит к постоянному разочарованию и разрывам из-за незначительных недостатков.

Решение: Цените их внимание к деталям в практических вопросах, но учите находить компромиссы в других сферах жизни.

Весы

Зависимость от отношений

Весы стремятся всегда иметь партнера, что приводит к череде быстро сменяющих друг друга романов. Они не умеют оставаться в одиночестве и не успевают проанализировать прошлый опыт, переходя от одних отношений к другим.

Решение: Развивайтесь постепенно. Изучите их романтическую историю, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы именно в вас.

пара, отношения, любовь
Мужские недостатки в отношениях по знаку зодиака / pexels.com

Скорпион

Скрытность

Загадочность Скорпионов притягивает, но затрудняет близость. Будучи водным знаком, они глубоко эмоциональны, однако тщательно скрывают свои чувства. Их интригующая натура создает барьеры для настоящего понимания.

Решение: Действуйте деликатно, постепенно завоевывая доверие. Избегайте попыток сразу проникнуть в их душевные тайны.

Стрелец

Необдуманность поступков

Стрельцы — прекрасные компаньоны, но редко просчитывают последствия. Они отлично планируют глобальные вещи — например, выбор страны для путешествия — но игнорируют важные детали вроде бронирования жилья. Их спонтанность может обернуться финансовыми потерями и стрессом.

Решение: Наслаждайтесь их оптимизмом, но берите на себя организацию серьезных мероприятий.

Козерог

Трудоголизм

Поговорка о том, что сплошная работа без отдыха делает человека скучным, словно создана для Козерогов. Даже на отдыхе они проверяют рабочую почту. Единственное, что Козероги любят больше работы — это четкий распорядок.

Решение: Включите в их график обязательное время для развлечений — романтические ужины или просмотр любимых сериалов.

пара, отношения, любовь
Мужские недостатки в отношениях по знаку зодиака / pexels.com

Водолей

Чрезмерная рациональность

Рациональность — положительная черта, но Водолеи могут зайти слишком далеко в интеллектуализации, теряя связь с эмоциями. Им сложно выражать чувства и реагировать на эмоциональные проявления партнера. Их отстраненность затрудняет понимание их истинных мыслей.

Решение: Помогите им постепенно открываться. Помните — их любовь может проявляться не в объятиях, а в желании поделиться интересами.

Рыбы

Нереалистичные ожидания

Мечтательные Рыбы часто витают в облаках, создавая идеализированную картину отношений, которой реальность не может соответствовать. Они ожидают сказочного финала, как в диснеевских фильмах, или настолько погружаются в грезы, что забывают о конкретных действиях.

Решение: Цените их творческое воображение, но мягко возвращайте к реальности.

пара, отношения, любовь
Мужские недостатки в отношениях по знаку зодиака / pexels.com

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

отношения астрология интересные новости
