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В Украину пришла ранняя весна: синоптик порадовала прогнозом

17 февраля 2020, 12:27

Погода в Украине будет теплой - столбики термометров местами поднимутся до +13, говорит прогноз погоды.

погода
Синоптик пообещала весеннюю погоду  / УНИАН

Погода в Украине в течение недели, начиная с 17 февраля, будет все больше похожа на весеннюю. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует плюсы на термометрах, свежие ветры и смешанные осадки ближе к выходным.

Погода на завтра, 18 февраля, также больше напоминает март, чем февраль. Днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +13 градусов. Дожди наиболее вероятны в западной части, небольшие осадки возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

Ветер синоптик прогнозирует западный и юго-западный, умеренный.

Погода в Киеве во вторник будет теплой. Воздух прогреется до  +8…+10 градусов, существенные осадки маловероятны.

Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным, говорит прогноз погоды.

facebook.com/tala.didenko

Как сообщал Главред, в понедельник днем, 17 февраля, погода в Украине в большинстве областей будет очень ветреной. Сегодня днем в Карпатах объявлен I уровень опасности (желтый), сообщили в Укргидрометцентре. Синоптик добавил, что в Карпатах местами скорость ветра может составить 25 м/с.

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