УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе

11 декабря 2020, 16:59
Прослушать новость
Остановить

Непогода и гололед натворили беды в Киеве.

Погода в Киеве на 12 декабря / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие выходные, 12 и 13 декабря, будет не совсем благоприятная. Дневная температура воздуха в Украине составит от минус 2 градусов до +15.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в субботу в западных регионах ожидается мокрый снег, а в воскресение - потеплеет на несколько градусов, и практически всю Украину, кроме востока, зальет дождями.​

По Киеву и области, то по прогнозам синоптиков, гололед на дорогах будет ночью 11 и днем 12 декабря.

Кроме Киева, гололед стоит ожидать 12 декабря в западных, центральных, восточных и в северных областях страны.

Читайте такжеУкраину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Нового года

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, такие погодные условия подпадают под первый уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", — предупредили в ГСЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем -2°. В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, температура: -2°...+1°.

Гололед в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

ГСЧС синоптики гололед гололедица Укргидрометцентр Погода Киев
Сейчас вы просматриваете новость «​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год в Украине ​Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год в Украине ​ Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовитьсяКиев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться Ледяной "апокалипсис": в Гидрометцентре рассказали, к чему готовиться киевлянамЛедяной "апокалипсис": в Гидрометцентре рассказали, к чему готовиться киевлянам В Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала датуВ Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала дату
Следующий материал

Последние новости

17:33
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
17:25
Мэр Одессы Труханов госпитализирован
17:23
Обладательница 11 премий Эмми заразилась коронавирусом
17:19
"Избиратели Зеленского – долбо***": Арестович не отказался от своих скандальных слов Видео
17:07
Гороскоп на 12 декабря для всех: кому сулят денежное совпадение, а кому запрещен интим Видео
Реклама
16:59
​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе Видео
16:48
В Германии стартовал процесс завершения строительства Северного потока-2 Видео
16:40
Власть потеряла контроль над Нафтогазом и Укргаздобычей - экс-министр
16:35
В Иране жестко отреагировали на стих Эрдогана в Баку и вызвали на разговор посла Турции Видео
16:27
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
16:18
Вслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros
16:18
​В Минздраве призвали украинцев готовиться к новым вирусам​ Видео
16:11
Дело в шляпе: в ПЦУ закатили скандал из-за новогодней елки и вспомнили о Хэллоуине Видео
15:44
Дело об импичменте: Трамп обозвал Байдена коррупционером и вспомнил о звонке Зеленскому Видео
15:32
"Конец противостояния": мэр Черкасс обратился к Зеленскому Видео
15:23
Украинская звезда назвала способ направления россиян на правильный путь
15:02
Евросоюз наносит санкционный удар по Турции Видео
14:57
Создатели The Walking Dead и The Wolf Among Us сделали важное заявление для поклонников
14:54
Жесткий локдаун: в Минобразования раскрыли условия работы школ в январе
14:45
Голос країни 11 сезон - перезагрузка и замена тренеров
Реклама
14:01
Назвали лучшего артиста года 2020 по версии Time
14:00
Арестович раскрыл планы России по новому Нормандскому саммиту Видео
13:58
Кернесу резко стало хуже: стали известны неутешительные детали Видео
13:55
Создатели культовой Left 4 Dead представили свою новую игру Back 4 Blood Видео
13:44
"Боевик подорвался у ФСБ": в России в результате взрыва пострадали силовики Видео
13:34
В Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса Видео
13:09
Презентация Disney - трейлеры и премьеры сериалов на период 2021-2022 Видео
13:04
В AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V Видео
13:03
Новый Mass Effect официально анонсирован: дебютный трейлер и первые подробности Видео
12:49
Ледяной "апокалипсис": в Гидрометцентре рассказали, к чему готовиться киевлянам Видео
12:32
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
12:30
Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса
12:24
Почему не стоит носить маску на улице в мороз: врачи дали ответ Видео
12:17
Компания Google выпустила воодушевляющее видео про трудный 2020-й год Видео
12:00
У Кравчука оценили вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе Видео
11:51
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
11:40
Мир ждет глобальный рост цен после пандемии коронавируса - The Economist
11:32
Исключение из правила: врач раскрыла, чем удивил COVID-19 Видео
11:25
Полина Гагарина разделась для обложки нового сингла Видео
11:17
Травы, которые уменьшают тревожность во время беременности Видео
Реклама
11:14
Двойной удар вирусов: Степанов предупредил о вспышке COVID-19 и назвал сроки Видео
10:49
В Украине фиксируют повторные случаи заражения COVID-19: кто заболел снова Видео
10:38
Байден запустил машину запугивания и террора, которая грозит гражданской войной мнение
10:34
"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороны Видео
10:27
Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна Видео
10:08
Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин Видео
09:58
"Бездомный оппозиционер": скандальный экс-министр Омелян примкнул к партии Порошенко Видео
09:52
Из-за непогоды в Киеве ввели оперативное положение, город сковали пробки Видео
09:33
Подорожание билетов на поезда: в Укрзализныце раскрыли детали Видео
09:20
Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять