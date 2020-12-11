​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе

Погода в Киеве на 12 декабря / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие выходные, 12 и 13 декабря, будет не совсем благоприятная. Дневная температура воздуха в Украине составит от минус 2 градусов до +15.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в субботу в западных регионах ожидается мокрый снег, а в воскресение - потеплеет на несколько градусов, и практически всю Украину, кроме востока, зальет дождями.​

По Киеву и области, то по прогнозам синоптиков, гололед на дорогах будет ночью 11 и днем 12 декабря.

Кроме Киева, гололед стоит ожидать 12 декабря в западных, центральных, восточных и в северных областях страны.

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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, такие погодные условия подпадают под первый уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", — предупредили в ГСЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем -2°. В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, температура: -2°...+1°.

Гололед в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: