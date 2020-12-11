​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе

Непогода и гололед натворили беды в Киеве.
Погода в Украине в ближайшие выходные, 12 и 13 декабря, будет не совсем благоприятная. Дневная температура воздуха в Украине составит от минус 2 градусов до +15.
Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в субботу в западных регионах ожидается мокрый снег, а в воскресение - потеплеет на несколько градусов, и практически всю Украину, кроме востока, зальет дождями.
По Киеву и области, то по прогнозам синоптиков, гололед на дорогах будет ночью 11 и днем 12 декабря.
Кроме Киева, гололед стоит ожидать 12 декабря в западных, центральных, восточных и в северных областях страны.
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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, такие погодные условия подпадают под первый уровень опасности — желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", — предупредили в ГСЧС.
Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем -2°. В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, температура: -2°...+1°.
Гололед в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- 10 декабря Киев накрыл ледяной дождь.
- Ледяной дождь мгновенно образовал гололед на всех возможных поверхностях. Что привело к многочисленным пробкам и авариям в столице.
- Также синоптики предупредили об опасности из-за гололеда и рассказали, что нельзя делать во время ледяного дождя.