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Одна из самых жарких в Европе: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

9 июня 2020, 12:27

Столбики термометров поднимутся до + 35 градусов.

погода, лето
Погода в Киеве в среду будет сухой и жаркой / Фото pixabay.com

Погода в Украине в среду, 10 июня, будет одной из самых жарких в Европе. Днем ​​столбики термометров поднимутся до + 28… + 33 градусов, местами до +35 градусов.

При этом на территории Украины будет преимущественно без осадков. Такой прогноз погоды на завтра озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

В западных областях погода на завтра обещает быть неустойчивой – ожидаются кратковременные дожди, грозы, периодические ливни шквал и град. Температура воздуха в течение дня составит +23… +28 градусов.

Погода в Киеве в среду будет сухой и жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30… + 32 градусов.

По предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня, резюмировала синоптик.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

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