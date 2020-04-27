Киев накроют грозы: синоптик назвал даты

Погода в Киеве скоро изменится, предупредили в Укргидрометцентре.
В конце апреля – в начале мая в Киеве серьезно изменится погода – температура воздуха подрастет, 30 апреля и 1 мая ожидаются дожди с грозами.
Погода на сегодня, на понедельник, 27 апреля, в столице ожидается достаточно теплая, максимальная температура может составить +15 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.
По его данным, 28 числа будет на несколько градусов теплее, а 29-го – температура превысит отметку в +20 градусов.
Погода на завтра и послезавтра в Киеве:
28 апреля: ночью +4…+6, днем +15…+17, без осадков;
29 апреля: ночью +6…+8, днем +20…+22, без осадков.
Погода в Киеве на 30 апреля и 1 мая:
- 30 апреля: ночью +10…+12, днем +21…+23, дождь;
- 1 мая: ночью +10…+12, днем +18…+20, дождь.
Ранее синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич раскрыл прогноз погоды для Украины на май. Эксперт предупредил, что стране грозят заморозки в воздухе и на поверхности почвы.