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Киев накроют грозы: синоптик назвал даты

27 апреля 2020, 10:32

Погода в Киеве скоро изменится, предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупредили, что Киев накроют грозы – Погода в Киеве
Киев накроют грозы, предупредили синоптики / УНИАН

В конце апреля – в начале мая в Киеве серьезно изменится погода – температура воздуха подрастет, 30 апреля и 1 мая ожидаются дожди с грозами.

Погода на сегодня, на понедельник, 27 апреля, в столице ожидается достаточно теплая, максимальная температура может составить +15 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

По его данным, 28 числа будет на несколько градусов теплее, а 29-го – температура превысит отметку в +20 градусов.

Погода на завтра и послезавтра в Киеве:

28 апреля: ночью +4…+6, днем +15…+17, без осадков;

29 апреля: ночью +6…+8, днем +20…+22, без осадков.

Погода в Киеве на 30 апреля и 1 мая:

  • 30 апреля: ночью +10…+12, днем +21…+23, дождь;
  • 1 мая: ночью +10…+12, днем +18…+20, дождь.

Ранее синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич раскрыл прогноз погоды для Украины на май. Эксперт предупредил, что стране грозят заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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