Киев накроет мощная гроза: синоптики предупредили об опасности

Киев накроет мощная гроза / nv.ua

По сообщению Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 3 мая, в Киеве ожидается сильная гроза.

"Днем 3 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении на сайте Киевской городской госадминистрации.

В то же время в КГГА призвали придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Обратим внимание, что на сайте Укргидрометцентра грозовая погода прогнозируется практически по всей территории Украины.

/ meteo.gov.ua

Напомним, накануне в Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом.