Киев накроет мощная гроза: синоптики предупредили об опасности

В Киеве ожидается гроза І уровня опасности.
По сообщению Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 3 мая, в Киеве ожидается сильная гроза.
"Днем 3 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении на сайте Киевской городской госадминистрации.
В то же время в КГГА призвали придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Обратим внимание, что на сайте Укргидрометцентра грозовая погода прогнозируется практически по всей территории Украины.
Напомним, накануне в Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом.