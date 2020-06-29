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Зальет и поджарит: синоптик дала прогноз погоды на конец июня

Погода в Украине завтра будет дождливой и жаркой: ливня намочат большинство регионов страны.

29 июня 2020, 13:27
Синоптик предупредила про новые ливни на Закарпатье - погода в Украине
Синоптик предупредила про новые ливни на Закарпатье - погода в Украине / facebook.com/anton.avdeev.9

Погода в Украине завтра обещает грозовые дожди. Уже ближайшей ночью грозовые дожди и шквальный ветер, а местами сильные ливни и град пройдут по западным областям страны, обещает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 30 июня днем обещает осадки – ливни, шквалы и град – на Киевщине и Черниговщине, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Дожди с грозами пройдут и в Крыму. Небольшие дожди днем вероятны и в отдельных регионах Луганской области и в Приазовье.

Без осадков остались Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, большинство районов Донецкой и Запорожской областей.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастисьТемпература воздуха во вторник поднимется до отметок +26-32 градусов. Прохладнее на западе – до +23-27 градусов.

Погода в Киеве завтра, 30 июня 2020, обещает дождь с грозой днем. В отдельных районах возможны шквальный ветер и град.

Из-за прыжков атмосферного давления метеозависимые люди могут жаловаться на головные боли и скачки артериального давления, предупредила синоптик.

Напомним, части Украины грозят "удары" стихий. Погода в Украине сегодня в ряде областей ожидается неблагоприятная.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 года. Эксперт говорил, что 1-2 и 5 июля ожидаются ливни, а потом установится сухая и жаркая погода.

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