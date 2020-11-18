Синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца ноября

Украину заморозит и заметет / УНИАН

Погода в Украине до конца ноября будет нестабильной. По прогнозу синоптиков, ожидаются сильные морозы в перемешку со снегом и дождем.

"По ночам ожидается 2-7 градусов мороза, а на востоке Украины - даже до минус 10-12",- рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По словам синоптика, днем с 19 ноября на востоке возможен слабый минус до -5°. На остальной территории страны температура около 0°, в Закарпатье и Одесской области - +5°. Однако из-за ветра ощущение холода не уйдет.

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По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, до конца ноября ожидаются два периода потепления.

"Отрицательные температуры возможны в течение шести дней ноября. Морозы в Украине будут 19 и 20 ноября, затем 24 и 25 ноября, а также 28 и 29 ноября. Ноябрь принесет и шесть относительно теплых дней, когда температура воздуха поднимется до +2°...+4°. Потепление прогнозирую на 21−23 ноября и 25−27 ноября", - сказал синоптик.

По словам Горбаня, уже в декабре ожидается два морозных периода: с 8 по 14 декабря (-9°...11°) и с 18 по 28 декабря (-10°...-13°).

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