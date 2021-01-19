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Снежная стужа до -23º: похолодание в Украине продолжается

19 января 2021, 10:06
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Во многих областях – гололедица и снежные заметы.

Синоптик - Погода сегодня в Украине будет со снегом и морозами до -23
Синоптик - Погода сегодня в Украине будет со снегом и морозами до -23 / 1zoom.ru

Морозы в Украине сегодня еще держат свои позиции. Термометры в разных областях показывают от 5 до 23 градусов ниже нуля.

Снег 19 января, в праздник Крещение Господне, обещают в центральных, а также в Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Гололедица встречается в Днепропетровской области, а в Донецкой области – местами накат. Заснеженные участки дороги попадаются в Луганском, Волынском, Запорожском, Хмельницком и Ровенском регионах.

На перевальных участках дорог идет небольшой снег. Тут местами мокрая дорога, а на Вышковском перевале местами заснеженные участки.

Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен.

Когда в Украину придет потепление, а когда снова вернутся морозы – читайте в нашем материале В Украину идет потепление – но пока снова -24°.

Погода в Украине: новости

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