Украину согреет тепло из Арктики: метеоролог предупредила об аномалии зимой

Вера Балабух спрогнозировала погоду зимой / УНИАН

Существует довольно низкая вероятность повторения второй год подряд аномально малоснежной и теплой зимы, как предыдущая.

Как рассказала Фактам заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института кандидат географических наук Вера Балабух, морозной, снежной зимы вряд ли следует ожидать.

"Согласно наиболее вероятному прогнозу, она выдастся преимущественно теплой. Но при этом возможны резкие изменения погоды — чередование периодов похолодания и потепления", - не исключила она.

По прогнозу метеоролога, циклоны из Средиземноморья и Атлантики приносят снег, однако, судя по всему, они не станут зимой доминировать на синоптической карте Украины.

"По большей части к нам будут приходить антициклоны из засушливых южных районов, которые приносят теплую погоду без осадков", - уточнила эксперт.

Читайте такжеУдарят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцамОна пояснила, что причиной сильных морозов в Украине, как правило, бывает Сибирский (Азиатский) антициклон.

"Он малоподвижный, очень обширный, задерживался у нас надолго. Поэтому зимы, особенно на востоке страны, были стабильно суровыми. Но из-за глобального потепления Сибирский антициклон перестал до нас добираться. И климат в Украине стал мягче, приблизился по своим параметрам к типично европейскому. Зато холода теперь все чаще приходит к нам из полярных широт — благодаря антициклону, который формируется над Скандинавией. Однако порой случаются удивительные вещи — из арктических широт, на которых находится Скандинавия, к нам зимой поступает теплый воздух", - добавила Балабух.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в ходе чата в Главреде предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.