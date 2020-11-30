В Украине ударят морозы: синоптики дали прогноз на начало декабря

Погода на начало декабря в Украине / УНИАН

Погода в Украине в первый день зимы будет холодной. Как сообщает синоптик Наталья Диденко из-за атмосферного фронта​ в стране будет царить влажная и холодная температура с серостью.

"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и принесет осадки - дождь и снег", - написала синоптик в Facebook.

На юге и востоке страны 1 декабря ожидается сильный ветер. Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около 0, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью в западной части страны будут морозы, в Прикарпатье ожидается до -5 -11 градусов.

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"В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - или туман, или даже днем ​​может пролетать небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха ночью в столице составит от 1 мороза до 1 градуса тепла", - написала Диденко.

По данным синоптиков Укргидрометцентра в среду, 2 декабря, в Украине будет снежная погода. Осадки ожидаются в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Харьковской и Запорожской областях, при этом морозы будут еще сильнее. Днем ожидается от 0 до +4 градусов, ночью ударят морозы до -11 градусов на западе, -1 -3 - на остальной территории.

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