Ударит лютый мороз и пойдет снег: синоптики назвали регионы, где температура опустится до -17

В западных областях 5-6 февраля ожидается сильный ветер, снегопад и метель. На дорогах будет гололедица.

Погода в Украине - синоптики предупреждают о сильных морозах / pixabay

В Украину возвращается настоящая зима. Синоптики предупреждают о сильных морозах, поэтому в ближайшие дни лучше одеваться тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Значительное похолодание почувствуется уже в воскресенье, 5 февраля. На севере температура воздуха ночью опустится до 5-10 градусов мороза, а днем - до 1-6 градусов мороза. На востоке температура будет колебаться в районе отметки 0 градусов, а в Карпатах будет холоднее всего. Там температура воздуха днем будет опускаться до 6-11 градусов мороза, а ночью - до 11-17. В Крыму будет достаточно тепло: днем - 1-6 градусов тепла, ночью - до 3 градусов тепла.

Синоптики также предупреждают о том, что на Закарпатье и Прикарпатье ожидается значительный снег и метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах будет наблюдаться гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / Укргидрометцентр

Погода на Киевщине

На территории Киевщины 5 февраля будет падать небольшой снег. Иногда облачное небо будет проясняться. Как и в западных областях, на Киевщине будет гололедица.

"Ветер северный 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7°, днем 2-4° мороза", - сообщают синоптики.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

Другие новости: