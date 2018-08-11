NASA перенесло запуск ракеты с зондом для исследования Солнца: названа дата

NASA отложило запуск ракеты с Parker Solar Probe / Reuters

В субботу, 11 августа, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск ракеты-носителя с зондом для исследования Солнца — Parker Solar Probe.

Ракету с мыса Канаверал (штат Флорида) запустят в воскресенье, 12 августа, говорится на странице NASA в Twitter.

“… утренний запуск ракеты Delta IV Heavy с космическим аппаратом Parker Solar Probe был отложен”, — отмечается в сообщении.

Ранее NASA анонсировало запуск зонда Parker, его цель — максимально близко подойти к поверхности Солнца. Главной "фишкой" аппарата является специальный защитный экран, который должен позволить ему работать в условиях внешней атмосферы раскаленного небесного тела.