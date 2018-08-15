Будет ли конец света 16 августа: астролог объяснил, откуда и когда ждать апокалипсиса

15 августа 2018, 16:52

В астрологии считается, что у планеты Нибиру искривленный цикл.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

При нашей жизни «конца света» не будет, заверил астролог Влад Росс, экслюзивно комментаруя «Главреду» новость о том, что 16 августа-2018 с Землей якобы столкнется планета Нибиру.

«Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле. Да и то, с вероятностью в 99%, можно утверждать, что он не упадет на Землю. Апофис в переводе это «ангел смерти для всего живого и земного». Ожидается, что это случится в пятницу, 13 апреля, 2029 года. В следующий раз этот астероид, пролетая по своей орбите, вновь подойдет близко к Земле в 2036 году. И пока астрономы не ручаются за 2036 год… То есть если за 2029 год они ручаются, что с наибольше вероятностью астероид пролетит мимо, то насчет 2036 года они точно сказать не могут», – пояснил Росс.

Читайте такжеМагнитные бури в августе-2018: когда нам ждать "метеоударов"По его словам, если бы эта планета Нибиру была, хоть как-то бы приближалась к Земле или к каким-то другим планетам, то в телескопы бы ее отчетливо засекли. А в нашей солнечной системе никакой подобный объект к Земле не приближается, отметил он.

В астрологии считается, что у планеты Нибиру искривленный цикл, и он связан с цифрой 1600 лет. И, даже если где-то есть искривленное пространство, то все равно не предвидится, что эта планета подходит через нашу солнечную систему. Это было бы видно, это бы вызывало мутацию орбит других планет. А наши планеты движутся в заданном направлении — никаких мутаций их орбит, уточнил эксперт.

«А вот что касается кометы, с которой также связывают различные неблагоприятные для Земли сценарии, то могу сказать, что кометы всегда считаются предвестниками катаклизмов, техногенных катастроф, цунами и землетрясений. Кстати, сейчас начались землетрясения, в частности, трясет Аляску. Кометы действительно вносят хаос», – подчеркнул Росс.

В качестве доказательства своих слов он напомнил, что когда комета Галлея подлетала к Земле в 1986 году – взорвался Чернобыль.

«Прямо в этот момент, в апреле. Так что сейчас возрастает опасность аварий на атомных станциях, опасность извержения вулканов и различных техногенных катастроф. Особенно меня беспокоит Россия — там постоянно в августе что-то происходит такого рода. Тем более сейчас было солнечное затмение, неблагоприятное для России», – предупредил астролог.

И резюмировал: «Так что «конца света» не будет. Но какие-то катаклизмы, землетрясения и аварии могут происходить».

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Напомним, астролог Влад Росс дал гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, опасным периодом будет 9-13 августа, на который повлияет очередное затмение 11 августа. "В этот период возможны разного рода ураганы, грады, пылевые бури и тому подобное, потому в это время стоит воздержаться от перелетов на самолетах", - сказал он.

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