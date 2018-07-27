Кровавое лунное затмение 27 июля 2018: почему его считают опасным и кому ждать беды

В конце июля — начале августа 2018 года нас ждут уникальные космические события: летом этого года происходят три затмения подряд: 13 июля, 27 июля и 11 августа.

Особый интерес представляет лунное затмение 27 июля: оно полное и является самым продолжительным в ХХІ веке — его длительность составляет 104 минуты.

Влияние затмений

Затмения в астрологии рассматривается как один из ключевых факторов прогнозирования. Они закладывают долгоиграющие тенденции, которые потом очень сложно изменить. Потому крайне важным является наше поведение в затмение и плюс-минус три дня от него. Считается, что в эти дни лучше вообще не предпринимать чего-либо важного, а наблюдать, что происходит в мире и в вашем окружении.

События, которые закладываются в затмение, необязательно реализовываются сразу же. Хотя и так тоже бывает, буквально день-в-день. Но все-таки самые серьезные последствия любого затмения тянутся обычно до полугода, пять-шесть месяцев, то есть до следующей серии затмений. Но иногда их долгоиграющие стратегические последствия растягиваются на 18 лет.

Другими словами, практически в каждое затмение закладывается некая программа того, что будет разворачиваться какое-то время спустя. Очень часто даже произнесенное слово обязывает вас следовать ему в дальнейшем. Это обязательство будет строже, чем самый серьезный договор, юридически оформленный по всем правилам и нотариально заверенный. Такой "договор с Небом" человек будет нести иногда как крест, иногда как награду на протяжении 18 лет.

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Влияние затмения связано со сгущением фатума. Обычно в интерпретации астрологов подразумеваются пессимистические сценарии. Но на самом деле эти фатальные необратимые события не всегда плохие. Ведь можно заложить и что-то хорошее, например, отказаться от дурных привычек и какого-либо рода зависимости.

Негатив затмения традиционно связан с тем, что уменьшаются возможности нашего свободного выбора. Если вы привыкли, что у вас есть альтернативы, разные варианты действий, то затмение будет переживаться вами непросто. Потому что, если человек привык к свободе, ему говорят: "Извини, ты не можешь ехать по этой дороге и по той — у тебя есть только рельсы. И пока ты, как паровоз, не доедешь по рельсам из пункта А в пункт Б, ты не сможешь сойти с этого пути. Потому что сойти с пути будет означать ничто иное как крушение".

Поэтому затмение традиционно легче переносят люди, которые и так уже ориентированы на несение своего креста и выполнение своих обязательств — для них не будет ничего нового. А вот тех, кто привык самостоятельно определять свою судьбу, Небеса могут поправить.

Кого коснется?

Особенно это затмение коснется тех людей, у которых затмение каким-то образом соотносится с важными точками их гороскопа. В данном вопросе все индивидуально, потому что нужно сопоставить ваш личный гороскоп с картой затмения. И одних людей это затмение может вообще не коснуться, а другие ощутят его влияние по полной программе.

Но все же некоторую общую информацию о тех, кого касается это затмение, можно дать. В первую очередь, с точки зрения астрологии, оно повлияет на тех, кто рядом с датой 27 июля отмечает свой день рождения, плюс-минус три-четыре дня. То есть именинники 24-31 июля, рожденные под знаком Льва, должны понимать, что у них сейчас произойдет закладка программы на целый год вперед. Для них этот год станет образцово-показательным, своего рода лакмусовой бумажкой их жизни, когда они находятся под особым контролем высших сил. В такой год эти люди притягивают воздаяния за ошибки прошлого, но также и компенсацию за благие дела, совершенные ранее.

Также это затмение касается представителей знаков Тельца, Скорпиона и Водолея, но не всех, а начальных, которые рождены, соответственно, Тельцы — с 21 по 28 апреля, Скорпионы — с 21 по 31 октября, Водолеи — с 21 по 28 января. Эти люди, прежде всего, будут "отмечены" затмением.

Каких событий ждать?

Также в связи с затмением 27 июля ожидается всплеск соответствующих новостей. Убийства, насилие, катастрофы, к большому сожалению, стали сегодня обыденностью. И затмения "собирают свой урожай" в виде роста таких ситуаций, а также различных аварий и катастроф.

В период затмения у многих людей происходит своего рода затмение разума. Часто временно отключается инстинкт самосохранения и здравый смысл.

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Затмение 27 июля, в первую очередь, связано с опасностью роста авиакатастроф. Так как точка этого затмения проецируется на знак Водолея, а это знак Воздуха, который связан с авиацией. Поэтому в период с 24 по 31 июля лучше воздержаться от перелетов.

Также соединение Луны и Марса на затмение указывает на рост семейных конфликтов, когда в пылу страстей можно наговорить слова, за которые потом придется отвечать. Ну, и хорошо если это только слова, а не действия…

Как скажется на здоровье?

Это затмение может тяжело отразиться на здоровье многих людей: нервные болезни, обострение язв, психологическая нестабильность, повышенный травматизма и общее ухудшение самочувствия у многих людей. Но это затмение опасно еще и ростом сердечно-сосудистых заболеваний, потому что ось Лев — Водолей связана с сердцем и сосудами, поэтому профилактика инсультов и инфарктов в это время как никогда будет актуальна. Также это затмение может давать сбои в эндокринной системе, проблемы с ЖКТ, причем острого характера, рост психических отклонений и даже суицидов. Поэтому не допускайте в себе пессимизма, саморазрушительных мыслей, чтобы не заложить в себе дурных программ. Так что стоит поберечься и поберечь своих близких.

Как затмение повлияет на экономику?

Нужно отметить, что это затмение может напрямую отразиться и на экономической ситуации, причем как в мире, так и в отдельных странах. Если астрологически интерпретировать, то это затмение в знаке Водолея, а Водолеем правит планета Уран, и Уран сейчас как раз находится в напряженном положении в знаке Тельца. А Телец, в свою очередь, связан с мировой экономической и финансовой системой.

Потому вполне вероятно, что в ближайшее время после такого затмения последуют скачки курсов валют, акций, обвалы финансовых рынков. И такое затмение может как раз послужить спусковым крючком для финансового кризиса.

Срединные точки между затмениями

Меня часто спрашивают о срединных точках между затмениями, о чем в астрологии впервые заговорил Павел Глоба. У нас накопилась достаточная статистика, связанная с ними.

Срединные точки — это даты, которые находятся точно посередине между двумя ближайшими затмениями. Середина между затмениями — это обычно время максимальной свободы, роста случайностей, когда происходят странные совпадения, а закладываемые в это время программы реализовываются с точностью до наоборот.

Затмения обычно идут попарно, и тогда срединная точка определяется очень легко. А бывает так, как сейчас, когда на протяжении месяца идут три затмения подряд с разницей в две недели. Таким образом, центральное затмение 27 июля является одновременно срединной точкой между затмением 13 июля и 11 августа.

Так что данное затмение особое — оно совпадает с серединной точкой. Получается, что в эти дни может быть все, что угодно. Совершеннейшая непредсказуемость, любые крайности, случайности и совпадения, но — которые оказываются роковыми и закладывают долгосрочную фатальную программу событий на будущее. Таков эффект и затмения, и срединной точки.

Великое противостояние Марса

27 июля 2018 года день-в-день с полным лунным затмением состоится еще одно уникальнейшее космическое явление — так называемое великое противостояние Марса. Если затмения бывают, как минимум, четыре раза в году, крайне редко, в 1917 году их было семь, то Великие противостояния Марса бывают раз в 15 или 17 лет.

Что это такое? Это время, когда Марс приближается к Земле на минимальное расстояние. Марс — планета войны. Он пробуждает в людях пассионарность, бешенную активность, стремление менять свою жизнь.

Поэтому можно сказать, что на тех людей, чьи даты рождения уже были названы, будет влиять не только затмение, но это событие, и у них еще на 17 лет закладывается программа бешенной активности и стремление кардинально менять свою жизнь.

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Такое событие, когда великое противостояние Марса совпало с лунным затмением и произошло в один день, бывает крайне редко. То есть Марс, Арес, бог войны приближается на минимальное расстояние к Земле. А это вестник грядущей войны, как бы печально это ни звучало.

Так что всего раз в 15-17 лет Красная планета подходит к нам очень уж близко. Следующее Великое противостояние Марса будет только 15 сентября 2035 года.

Под угрозой войны

Такое совпадение — великого противостояния Марса и лунного затмения — это нечто уникальное и из ряда вон выходящее. Я провел исследование и убедился, что такого точного совпадения не было уже несколько сотен лет.

Такое совпадение астрологически указывает на вероятность большой войны. Вообще, я — не сторонник апокалиптических прогнозов, конца света, не люблю нагнетать ужасы. Астрология все-таки нужна для решения проблем, для их поиска. Но диагностика, согласитесь, тоже важна, как в медицине — сначала диагноз, потом поиск путей решения проблем. Не хочу накручивать на тему большой и страшной грядущей войны, но, если честно… Страшновато.

В любом случае, даже если не будет какой-то глобальной войны, такие совпадения — большая редкость и знаменует большие перемены для всего мира.

В периоды, отмеченные великим противостоянием Марса, происходило достаточно много серьезных военных конфликтов. С затмениями это явление совпадало всего трижды, но с большой разницей. День-в-день не было.

18 июля 1860 года великое противостояние Марса совпало с разницей в один день с солнечным затмением — в знаке Рака. Под знаком Рака США традиционно отмечают свою независимость (4 июля Декларация о независимости). Это космическое явление было как раз накануне Гражданской войны — единственного и очень кровавого конфликта, который был на территории США. В Войне Севера и Юга за несколько лет погибло более 620 тысяч человек. Общее количество жертв, с ранеными было более миллиона человек. По меркам ХІХ века это был чудовищный по масштабам военный конфликт с учетом того, что население земного шара было тогда немногим более миллиарда.

Я сопоставил гороскоп США с этими космическими событиями того времени. Затмение было в 8-ом Доме карты США (8-ой Дом связан с катастрофами и войнами), Марс был в соединении с Плутоном (Марс — вестник войны, а Плутон связан с экстремальными ситуациями и большими группами людей; а такое сочетание двух планет дает глобальные военные конфликты). И на тот момент прошло ровно 84 года с момента подписания Декларации о независимости, а 84 года — это цикл планеты Уран. То есть Уран практически вернулся на свое место. И Уран — это планета свободы. А одним из лозунгов Гражданской войны была война за свободу. Ее итогом стало запрещение рабства и освобождения темнокожих. Это очень символично.

Также было солнечное затмение с разницей в два дня с днем великого противостояния Марса 19 сентября 1930 года, затмение — 17 сентября. Тогда было польское восстание и холерные бунты.

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Еще одно затмение было 7 сентября 1877 года с разницей в два дня с великим противостоянием Марса, которое было 5 сентября. Кроме очередной русско-турецкой войны, которая тогда разгорелась, через несколько дней после этого события — 11 сентября 1877 года — родился очень известный человек — Феликс Дзержинский, который был одним из организаторов и непосредственным исполнителем "красного террора", точное количество жертв которого не известно до сегодняшнего дня. По разным оценкам — до полумиллиона человек за несколько лет.

Еще одно великое противостояние Марса было 23 июля 1939 года, и уже чуть больше чем через месяц разгорелась Вторая мировая война, которая принесла самые большие жертвы за всю человеческую эпоху. Тогда не было затмения. Тогда была крестовая ситуация, в которую были вовлечены Плутон, Марс, которые ознаменовали и начало Гражданской войны в США, а также Солнце, Сатурн и Луна. Сатурн — большое несчастье, Марс — планета войны, Плутон — планета масс. Война тогда не утихала до 1945 года.

С тех пор было еще несколько великих противостояний Марса. 1956 год — Суэцкая война. 28 августа 2003 года — тогда не было затмения, но был апогей войны в Ираке, тогда завязалась конфликтная ситуация на Ближнем востоке, которая не разрешена до сих пор.

Лунное затмение и великое противостояние Марса

Итак, 27 июля 2018 года — лунное затмение и великое противостояние Марса. Такого 200 лет точно не было.

Слава богу, в этой карте мы видим не крест, поэтому глобальной войны все-таки быть не должно. Но мы видим конфигурацию Тау-квадрат и Секиру. Астрологи знают, что эти конфигурации связаны с повторением того, что было в прошлом.

Видимо, в тех же самых регионах, которые уже охвачены войной будут повторные инциденты и точечные удары — очень интенсивные и серьезные, но не настолько всеобъемлющие и захватывающие многие страны. Скорее всего, это говорит о достаточно крупных и кровопролитных столкновениях в отдельных регионах, которые будут то затихать, то повторяться. Глобальной войны не будет.

Вопрос, беспокоящий многих — кого это коснется? Первое впечатление не очень хорошее, потому что затмение под знаком Водолея, а Россия традиционно соотносится с этим знаком. Видна конфликтная ситуация, связанная со знаком Тельца, а Украина — под Тельцом.

Я посмотрел карты стран более предметно. Можно сказать, что нас ждет однозначно всплеск пассионароности, который многое изменит в мировом раскладе в долгосрочной перспективе. Даже не на месяц, а до 2025 года. Мир может оказаться на гране войны: будут вспышки терроризма, катастрофы и т.д.

Карту США все это не особо затрагивает.

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Для России это затмение важно, оно касается ее карты. Но, что интересно, на карте России мы имеем замкнутый тригон — благоприятную ситуацию, связанную с Ураном, Сатурном, Солнцем и Луной. Да, здесь возможны войны, участие России в каких-то боевых действиях и вступление в новые локальные конфликты, но это не приведет к развалу страны.

Украины все это коснется, но меньше, чем России. Каких-то особых угроз для нашей страны я не вижу.

Скорее, вся эта ситуация будет больше касаться региона стран Ближнего и Среднего востока.

"Невероятный Халк" все изменит

Но есть и позитив. Дело в том, что к нам прилетела комета, это — уникальное космическое событие №3. Комета к Земле приблизится в июле-августе C/2017 S3 PANSTARRS и назвали ее "Невероятный Халк", потому что она зеленого цвета.

Комета достаточно большая, ее газопылевое облако вдвое превышает размеры Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы. Облако вокруг ядра составляет примерно 260 тысяч км в диаметре. Огромное космическое тело.

Впервые эту комету заметили 23 сентября 2017 года. 15 августа она будет ближе всего к Солнцу, а в максимальном приближении к Земле она будет 7 августа.

Прилет этой кометы, причем сразу после затмения — фактор, дающий повод для оптимизма. Кометы во все времена считались Перстами Божьими. Они — из иного мира: не из солнечной системы, а из облака Оорта, которое находится за пределами нашей солнечной системы.

Считается, что появление кометы опровергает любые прогнозы и фактически стирает негатив.

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У меня сложилось впечатление, что происходит вмешательство сил другого порядка. Как только человечество доводит себя до состояния на грани самоуничтожения, откуда-то посылается комета, которая корректирует заложенную программу разрушения, а часто полностью переворачивает ее.

Комета скорректирует в лучшую сторону описанные выше негативные программы.

Так что мир действительно стоит на грани, все может быть. Но есть поводы для оптимизма.

Ведь кометы, к слову, опровергают и другие предзнаменования, те же самые погодные аномалии. На лето строили одни прогнозы погоды, а теперь совершенно другое происходит. С точностью до наоборот. Это тоже связано с приближением кометы, которая стирает дурные предзнаменования и опровергает прогнозы.

Так что будем оптимистами и с надеждой, верой, а главное — знанием будем смотреть в будущее.

Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог