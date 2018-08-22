Астролог рассказал, когда в Украине прекратится война и начнется процветание

Астролог Влад Росс накануне "Дня рождения" Украины дал прогноз для нашей страны на следующий год.

В комментарии "Главреду" Росс отметил, что 2019 год может стать переломным для нашей страны.

"Восьмой Дом гороскопа, который открывается в годовом соляре, говорит о том, что это — год роста, трансформации и преображения. Некая яркая харизматическая личность должна возглавить нашу страну в 2019 году, и наконец над Украиной может взойти солнце счастья и благоприятности", – отметил эксперт.

Читайте такжеЛузеры Водолеи и везунчики Близнецы. Гороскоп на август-2018 для всех знаков ЗодиакаОн также добавил, что к концу 2019 года военные действия на Донбассе могут утихомириться, поскольку Марс, планета военных действий, будет соединен с Сатурном.

"В целом, 2019 год будет для Украины годом благоприятной и позитивной трансформации. После этого в 2020 году полностью прекратится война, начнется сильнейший финансовый рост и откроются большие-большие возможности. Все негативные процессы, которые начались у нас в 2014 году, должны, по идее, завершиться в 2020-ом", - резюмировал Росс.

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