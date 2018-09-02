Ученые выяснили, зачем женщины делают откровенные снимки

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) закончили длительный проект, в ходе которого проанализировали 68 тысяч эротических и откровенных фото девушек и женщин, опубликованных в соцсети Instagram и сервисе микроблогов Twitter.

Исследователи пытались выяснить, зачем представительницы "прекрасного пола" публикуют в сети откровенные кадры, сообщает портал Maxim. Было установлено, что откровенные снимки чаще всего постят девушки и женщины из стран с высоким финансовым расслоением населения.

Ученые утверждают, что главной мотивацией такого поведения является постоянная и жесткая борьба с конкурентками за внимание обеспеченных мужчин.

"В современном обществе сексуальность помогает генерировать более высокие доходы, социальный статус и уверенность в себе. Мы не нашли связи с гендерным неравенством или желанием показывать обнаженное тело мужчинам, но обнаружили связь с экономическим неравенством. Это говорит о том, что женщины делают сексуальные снимки, чтобы бороться с конкурентками", − заявила руководитель исследовательского проекта Хендис Блейк.