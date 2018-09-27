Как побороть осеннюю депрессию

Осенью для борьбы с хандрой нужно, в частности, употреблять белки, посоветовала диетолог / Novosti44

Осеннюю хандру поможет побороть употребление в пищу белков (яйца, мясо, рыба, кисломолочные продукты), овощей, небольшого количества черного шоколада и разных фруктов.

В день можно пить одну-две небольших чашки кофе, рассказала ТСН диетолог Галина Незговорова.

По данным издания, терапевты считают, что причиной возникновения осенней депрессии является недосып — спать нужно не менее восьми часов в сутки.

Психолог Ани Амбарцумян назвала три пункта, которые помогут лучше себя чувствовать в осенний период. "Первая — это физическая составляющая, то есть, когда мы просыпаемся утром, нам важно разбудить себя физически", — отметила собеседница.

"Вторая часть — это мы включаем творческое полушарие, например, попеть, послушать музыку. И третья часть… — расписать свой день", — посоветовала эксперт.

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