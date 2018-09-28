Норвегия впервые за свою историю запустила ракету в космос

Норвежская космическая ракета / скриншот

В Норвегии 27 сентября взлетела в небо ракета Nucleus - впервые в истории государства; ракета была спроектирована и изготовлена полностью в Норвегии, норвежскими предприятиями.

Пуск ракеты произошел с площадки Космического центра Андойя в 14:17. Пуск задержали на час из-за направления ветра, информирует The Nordic Page.

Отмечается, что запуск был тестовым, была надежда, что ракета сможет пролететь хотя бы 100 километров, однако в результате образец прошел 107 километров и пересек границу атмосферы и космического пространства.

Впрочем, на орбите эта ракета находиться не сможет - слишком малоразмерная.

"На первый взгляд, то, что мы видим – что все прошло успешно", – заявил начальник отдела космического центра Кулбьорн Бликс.

Работа над ракетой длилась более 10 лет. Двигатель Nucleus разработала норвежская компания Nammo.

Тем временем российское минобороны продемонстрировало общественности видео, на котором Су-34 осуществляет тестовый запуск противокорабельной ракеты Х-35У.