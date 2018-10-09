Ученые объяснили, почему оптимизм – опасен

Вот Яресько процветает в Пуэрто-Рико, а где нынче оптимистичный Яценюк? / Reuters

Оптимизм может и вредить человеку – если оптимист переоценивает вероятность позитивного результата.

К такому выводу пришли ученые из Лондонской школы экономики и политических наук, пишет The Conversation.

Из-за ошибочных – излишне оптимистичных – оценок человек может взять за проект, обреченный на провал. И нечем хорошим это не кончится.

По научным данным, более оптимистичные бизнесмены зарабатывают на 30% меньше, чем их коллеги, у которых оптимизм находится на среднем уровне.

А еще, по данным исследования, оптимисты чаще разводятся, чем более пессимистично настроенные пары.

Ранее психолог рассказала о пользе поражений. Эксперт подчеркнула, что учиться падать так же важно, как и стоять на пьедестале.