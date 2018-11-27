Звезды на ее стороне: астролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентом

Юлия Тимошенко

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Юлии Тимошенко, которая 27 ноября отмечает день рождения.

"В годовом гороскопе (Соляре) Юлии Тимошенко, который включится 27 ноября, Луна будет находиться в зените славы и успеха. К тому же, это будет восходящая Луна. Это говорит о том, что Юлия Владимировна не только не будет терять голоса с приближением выборов, но и наоборот, ее популярность будет только расти. Тем более, благословенный Юпитер в ноябре войдет в знак Стрельца, под которым Тимошенко родилась. Иными словами, планета власти войдет в ее знак", - рассказала он.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПо словам Росса, на избирательную кампанию Тимошенко будут выделены огромнейшие деньги.

"Миллионы! А поступать эти деньги будут из ближнего зарубежья. Вообще, в плане денег, которые будут вложены в ее президентскую кампанию, Тимошенко никто не сможет составить конкуренцию. Правда, потом, если она выиграет президентские выборы, ей эти деньги придется отрабатывать. Но в нее вложено просто невероятные суммы, как ни в кого! Там столько "бабла" – вам и не снилось!", - сказал астролог.

Росс добавил, что в годовом гороскопе Тимошенко просматривается четкая удачная комбинация планет.

"Плюс Юпитер будет сделает аспект к ее Солнцу в натальной карте в 90 градусов. А Юпитер – это власть. Такой аспект Юпитер делает всего раз в жизни. Так что это будет последний шанс Тимошенко стать президентом Украины. И она вполне может им стать... Если не появится неожиданная кандидатура. Карта Украины показывает, что на выборах должен победить харизматичный лидер, который умеет блестяще говорить либо петь. Да, это вполне может оказаться певец либо шоумен. Однако и Юлия Владимировна обладает актерским талантом – она бы запросто справилась с работой в театре", - объяснил Росс.

Читайте такжеАстролог оценил шансы Гриценко стать президентомАстролог также посоветовал Тимошенко быть внимательней к своему здоровью.

"Я бы советовал ей быть внимательной, дабы ее не отравили. Поскольку в гороскопе Нептун находится в Доме здоровья, а это всегда угроза отравлений, риск ситуаций, что ей что-то куда-то могут подсыпать", - предупредил эксперт.

Еще одна угроза, из-за которой, по словам Росса, ей следует проявлять осторожность – это транспорт.

"Тимошенко могут подстроить автомобильную аварию. Сатурн и Плутон, которые есть в ее гороскопе – символ таких опасных ситуаций. Поэтому я бы не рекомендовал ей ездить на автомобилях – лучше пускай летает на самолетах или вертолетах", - сказал он.

В целом, у Тимошенко хорошие шансы на выход во второй тур на президентских выборах в 2019 году, на ее стороне звезды, резюмировал Росс.

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