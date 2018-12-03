"Может утонуть или отравиться": астролог составил гороскоп для Олега Ляшко

У Ляшко, по прогнозу астролога, не будет недостатка в деньгах что на президентских, что на парламентских выборах / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп для одного из самых одиозных и скандальных политиков Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который 3 декабря отмечает свой день рождения.

"В его годовом гороскопе четко просматривается выгодное положение планет – они все наверху, что говорит о том, что, скорее всего, Ляшко не уйдет в небытие в следующем году", - отметил астролог в комментарии Главреду.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и неудачники Раки: гороскоп для всех знаков на декабрь-2018По словам Росса, осенью 2019 года у Ляшко будут прекрасные шансы вновь войти со своей партией в парламент. Да и в целом, судя по тому, насколько в его гороскопе благоприятное расположению планет, осенью во многих сферах у него будет сохраняться хорошая ситуация. В частности, его ждут удачные финансовые вложения. Да и недостатка в деньгах у главного "радикала" страны что на президентских, что на парламентских выборах не будет", - добавил эксперт.

Если говорить о возможном результате Олега Ляшко на президентских выборах, то, по прогнозам астролога, он по итогам голосования точно займет четвертое-шестое место.

"Однако я бы посоветовал Олегу Ляшко быть осторожным в дни майских праздников в 2019 году. В частности, он должен быть бдительным, занимаясь какими-то активными видами отдыха, например, прыгая с парашютом. Также ему надо быть осторожным, чтобы не утонуть или не отравиться. Да и в целом, в конце весны и начале лета у Ляшко по гороскопу высок риск возникновения какой-то травмоопасной ситуации, в связи с этим я бы также рекомендовал ему быть осторожным в дороге", - резюмировал Росс.

Читайте такжеАстролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентомРанее Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для остальных знаков Зодиака. Он рассказал о неудачниках месяца и о тех знаках, для которых декабрь будет нейтральным.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.