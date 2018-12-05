The Game Awards 2018: Ubisoft выложил тизер продолжения Far Cry 5

Far Cry 6 / AMD

Французский разработчик и издатель компьютерных игр Ubisoft Entertainment опубликовал тизер продолжения шутера Far Cry 5.

Ролик начинается с концовки сюжета Far Cry 5 - ядерного взрыва, после которого голос за кадром рассказывает о новом мире.

Far Cry 5 - шутер от первого лица, пятая основная игра из одноименной серии.

Действие игры происходит в округе Хоуп, штат Монтана (США), и повествует о противостоянии помощника шерифа и культа судного дня под названием "Врата Эдема". Вышла 27 марта 2018 года на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Читайте такжеThe Game Awards 2018: какие игры покажут, расписание и где смотретьРанее учредитель ежегодной церемонии награждения The Game Awards (TGA), отмечающей достижения в индустрии компьютерных игр, Джефф Кейли объявил более 100 (игр и представителей индустрии) претендентов на награду в более чем 26 номинациях - от Игры года до Лучшего дизайна звука.

Пятая по счету церемония награждения - The Game Awards 2018 - пройдет 7 декабря 2018 года в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Начало - в 03.00 по киевскому времени.