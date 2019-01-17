На Луне вырастили растение, но все закончилось трагически

На Луне прорастили хлопок / Скрин с видео

Впервые в истории человечества на Луне удалось успешно прорастить растение. Им стал росток хлопка, который посадила китайская экспедиция, отправившаяся на обратную сторону Луны в начале января.

Впрочем, радовались космонавты недолго: росток погиб через 9 дней из-за слишком низких температур. Дело в том, что лунной ночью температура опускается до -150 градусов Цельсия, пишет The Next Web. В итоге росток, который находился внутри специального контейнера, таких условий просто не выдерживает.

Впрочем, несмотря ни на что, эксперимент показал перспективность лунных агроработ. То есть в длительных космических миссиях астронавты вполне могут прокормить себя сами, не возвращаясь за необходимыми продуктами на Землю.

Ранее эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев. Земле грозят "серьезные катастрофы", предупредил Валерий Боровик.

Кроме того, ученые предупредили о новой опасности из космоса. Космический аппарат OSIRIS-REx уже добрался до цели — опасного астроида Бенну.

Напомним, в ноябре 2018 года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.