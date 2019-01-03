На обратной стороне Луны и "уловимая" Ultima Thule: совершены сразу два космических прорыва

Восток и Запад в своей космической гонке совершили сразу два прорыва, переоценить значение которых сложно.

Читайте такжеНа Прикарпатье упал крупный метеорит, опубликовано видеоС одной стороны – Китай впервые в истории человечества успешно посадил космический аппарат на обратной стороне Луны.

С другой – межпланетная станция NASA New Horizons успешно сблизилась с Ультима Туле (Ultima Thule) – небольшим астероидом из пояса Койпера. Это самый отдаленный объект из всех, какие когда-либо изучались людьми: он находится на расстоянии 6,6 млрд километров от Земли.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" будет исследовать окружающую среду, грунт и поверхность и спутника Земли. Он также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

A historic first landing! China's Chang'e-4 probe touches down on far side of moon https://t.co/KVCEhLuHKTpic.twitter.com/h5iezwyC7W — China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.

А Ультима Туле содержит в себе тела, которые способны помочь в раскрытии загадки формирования Солнечной системы. Этот астероид совершает всего один оборот вокруг Солнца за 295 лет. Его фотография раскрыла форму объекта и характер его вращения, а в дальнейшем сможет рассказать о его геологических особенностях. В поясе Койпера очень низкая температура, поэтому Ультима Туле, в отличие от других исследованных объектов, с момента своего возникновения мог почти не измениться.

На передачу всей собранной New Horizons информации уйдет около 20 месяцев, так как сигнал до Земли идет очень медленно (что поделать, в космосе плохо с интернетом).

Meet #UltimaThule! What you’re seeing is the 1st contact binary ever explored by a spacecraft. This object, which we can now see is a contact binary, used to be 2 separate objects that are now bound together. Watch for more @NASANewHorizons science results https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/uF9VfgN4Fh — NASA (@NASA) 2 января 2019 г.

Ранее эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев. Земле грозят "серьезные катастрофы", предупредил Валерий Боровик.

Кроме того, ученые предупредили о новой опасности из космоса. Космический аппарат OSIRIS-REx уже добрался до цели — опасного астроида Бенну.

Напомним, в ноябре 2018 года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.