Гороскоп на 16 марта: Глоба предупредил, кому из знаков Зодиака грозят неприятности

16 марта 2019, 05:43

Скопионам не стоит верить предложениям насчет легких денег.

Павел Глоба предупредил, что в субботу Близнецам, Весам и Скорпионам грозят неприятности
В субботу Близнецам, Весам и Скорпионам грозят неприятности, предупредил Павел Глоба / http://golbis.com

Известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что в субботу, 16 марта, нужно быть острожными представителям трех из 12 знаков Зодиака — Близнецы, Весы и Скорпион.

Чувства многих Близнецов в субботу будут подвергаться проверке на прочность, приводит слова эксперта slovofraza.com.

По его словам, Близнецам не стоит делать поспешных выводов насчет отношений со своей второй половинкой — может быть, он/она имеют серьезные намерения, а, возможно, просто играют чувствами.

Весам грозит испытание на моральную и физическую устойчивость, которое необходимо пройти на отлично. После испытания все наладится, однако придется снова уложить себе на плечи груз проблем родных, поскольку они не смогут обойтись без помощи.

Читайте такжеБеспощадные разрушители судеб: астрологи назвали самый опасный знак ЗодиакаВ субботу резко станут более активными брачные аферисты и игроки и могут ввести в заблуждение Скорпионов.

В этот день Скорпионам не стоит принимать поспешные решения и не вестись на предложения легко заработать деньги.Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

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гороскоп Павел Глоба
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