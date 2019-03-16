Гороскоп на 16 марта: Глоба предупредил, кому из знаков Зодиака грозят неприятности

В субботу Близнецам, Весам и Скорпионам грозят неприятности, предупредил Павел Глоба / http://golbis.com

Известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что в субботу, 16 марта, нужно быть острожными представителям трех из 12 знаков Зодиака — Близнецы, Весы и Скорпион.

Чувства многих Близнецов в субботу будут подвергаться проверке на прочность, приводит слова эксперта slovofraza.com.

По его словам, Близнецам не стоит делать поспешных выводов насчет отношений со своей второй половинкой — может быть, он/она имеют серьезные намерения, а, возможно, просто играют чувствами.

Весам грозит испытание на моральную и физическую устойчивость, которое необходимо пройти на отлично. После испытания все наладится, однако придется снова уложить себе на плечи груз проблем родных, поскольку они не смогут обойтись без помощи.

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В этот день Скорпионам не стоит принимать поспешные решения и не вестись на предложения легко заработать деньги. Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.