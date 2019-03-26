Повелители тьмы: астрологи назвали колдунов и магов среди знаков Зодиака

Стали известены самые загадочные знаки Зодиака / http://golbis.com

Среди знаков Зодиака встречаются люди, которые наделены загадочным даром колдовства и магии. Астрологи советуют обходить их стороной, чтобы не стать жертвой их опасных способностей.

Люди, родившиеся под знаком Рыбы чаще других обладают даром эзотерики, в частности - в черной магии. Представители этого звездного круга при желании легко учатся умению ворожить. Они развивают в себе дар к чародейству и впоследствии демонстрируют невероятные возможности на окружающих. Люди ужасаются их видениям, промыслу и "магическим штучкам".

В то же время Девы нередко обнаруживают в себе способности к колдовству и ясновидению, при этом они буквально видят людей насквозь. Несмотря на то что Девы всю свою жизнь бегут от этого дара, все же судьба берет свое и заставляет представителей данного знака использовать знахарские способности по назначению. Астрологи говорят, что с возрастом чары Дев становятся мощнее и крепче, оттого они могут не только видеть грядущие события, но и умеют их толковать.

И наконец Водолеи также обладают сверхъестественными способностями. Астролги утверждают, что среди них встречаются носители белой магии. Они обладают светлой аурой, однако, все зависит от отношения к конкретной персоне. Если Водолеи настроены благосклонно то магия будет направлена на что-то доброе, а если Водолей испытывает к человеку ненависть и злобу, то темные мысли способны натворить много дел. По мнению астрологов, Водолеи могут исцелять людей. Однако если у вас не заладилось с этим знаком, то держитесь от него подальше. Даже от одного его присутствия у вас будут бежать мурашки по коже, пишет rodgor-vlg.ru.

Напомним, ранее астрологи назвали самый опасный знак Зодиака.