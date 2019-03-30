Диетолог назвала полезные специи и травы

Ряд специй и трав полезны для организма, сообщила диетолог

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что в рационе человека должны быть разные специи и травы, в частности, полезно добавлять в блюда куркуму, корицу, гвоздику, есть розмарин, мелиссу, мяту и базилик.

Не существует королевы специй, поскольку здоровое питание — это разнообразное питание, рассказала эксперт на чате в Главреде.

По ее словам, каждая специя имеет свое полезное воздействие на организм, в частности, куркума обладает противовоспалительным, противовирусным, антиканцерогенным эффектом, она полезна при заболеваниях суставов.

"Черный перец улучшает усвоение куркумы. Корица нормализует уровень сахара в крови. Гвоздика оздоравливает микрофлору кишечника, подавляет размножение патогенных микроорганизмов и улучшает состояние здоровья", — отметила собеседница.

Диетолог подчеркнула, что пряные травы — розмарин, мелисса, мята, базилик, очень полезны благодаря наличию розмариновой кислоты, они позволяют организму самоочищаться на клеточном уровне, поскольку стимулируют процесс аутофагии (процесс в клетке, в результате которого утилизируются ненужные или нерабочие компоненты — Ред.).

Ранее Оксана Скиталинская сообщила, что для улучшения памяти стоит есть орехи, семечки и продукты, богатые омега-3 жирами. Врач также говорила, что на память позитивно влияют интенсивные физические нагрузки — они улучшают работу клеток головного мозга.