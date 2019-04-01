Прихватит сердце и скакнет давление: когда ожидается самая сильная магнитная буря апреля 2019

Когда магнитные бури в апреле 2019 / фото: donbass.ua

Магнитные бури в апреле 2019 начнутся со второй половины месяца.

Причем мощнейшая магнитная буря месяца накроет Землю аккурат перед Пасхой 2019.

Магнитные бури: апрель 2019

Незначительных магнитных колебаний стоит ждать не раньше 16 апреля, затем еще две – 22 и 25 апреля.

Первая сильная магнитная буря ожидается уже 12 апреля. Также мощные метеоудары накроют Землю 23 и 24 апреля.

Прогнозируется, что в период 23-25 апреля (то есть практически перед Пасхой 2019) вырастет риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, у метеозависимых людей повысится артериальное давление.

Так что стоит тщательно следить за проявлением хронических болезней. В это время врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства, а физические нагрузки полностью исключить.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.