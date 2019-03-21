Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться

21 марта 2019, 19:15

В апреле будет 6 неспокойных дней.

магнитная буря
Календарь магнитных бурь: апрель 2019 / replyua.net

В отличие от убойного марта 2019 – апрель в геомагнитном плане будет гораздо более спокойным месяцем. При этом мощнейшая магнитная буря ждет нас аккурат перед Пасхой 2019.

Календарь магнитных бурь: апрель 2019

Начало месяца будет довольно спокойным, магнитные возмущения начнутся в середине месяца: легкое возмущение прогнозируется на 12 апреля.

Также незначительные магнитные колебания ожидаются 16, 22 и 25 апреля.

А вот серьезные магнитные бури прогнозируются 12, 23 и 24 апреля. Ожидается, что в период 23-25 апреля (то есть практически перед Пасхой 2019) повышается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний и повышение артериальным давлением. Также стоит тщательно следить за проявлением хронических болезней.

В это время врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства, а физические нагрузки полностью исключить.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • внезапное ухудшение самочувствия,
  • раздражительность,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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