"Желудок слипнется": развенчаны мифы о супе

Без супа желудок не слипнется, отметили эксперты / 1000.menu

Наличие в рационе первых блюд не влияет на регулярность стула и без супа желудок не слипнется, такие утверждения — мифы.

Чем больше в супе намешано ингредиентов, тем он вреднее и калорийнее, сообщает ТСН со ссылкой на данные экспертов, в частности, диетолога Наталии Самойленко.

По словам собеседницы, регулярность стула на самом деле зависит не от наличия супа в рационе, а от количества жидкости в организме.

"Процентов 70 жителей Земли вообще понятия не имеют о супе и как-то нормально выживают, и все у них хорошо со здоровьем", — отметила диетолог.

Ранее диетолог Екатерина Павлова сообщила, что первые блюда не являются обязательной составляющей здорового питания, лучше всего есть овощные супы без зажарки, поскольку в овощном отваре очень много витаминов и микроэлементов.