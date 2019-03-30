Диетолог посоветовала, какие супы стоит есть

Стоит есть овощные супы без зажарки, посоветовала диетолог / 1000.menu

Диетолог Екатерина Павлова сообщила, что первые блюда не являются обязательной составляющей здорового питания, лучше всего есть овощные супы без зажарки.

В овощном отваре очень много витаминов и микроэлементов, приводит слова эксперта Здоровье 24.

По словам собеседницы, супы не стоит есть горячими, поскольку кипяток обжигает пищевод.

"…на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода", — предупредила Павлова.Читайте такжеМолодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщала, что полный отказ от употребления в пищу супов не приведет к негативным для здоровья последствия.