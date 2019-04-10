Не упустите шанс: гороскоп 2019 назвал даты, когда легче всего похудеть

Также на повестке дня цены на бензин.
С 10 апреля Юпитер начал двигаться в ретроградном направлении. И продолжаться это будет аж до 11 августа 2019 года.
Такое положение планеты скажется на двух аспектах жизни – на ценах на топливо и на возможность похудеть.
"В этот период возможны большие изменения на рынках нефти, газа и других полезных ископаемых. Топливо снова начнет формировать новостную повестку. Кстати, ретроградность Юпитера в этом году очень благоприятно для борьбы с лишним весом", – пишет Telegram-канал Сухарева башня.
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Ранее Главред публиковал гороскоп на неделю 8-14 апреля: что нельзя делать и когда удачные дни.
Напомним, ученые рассказали, как быстро и качественно похудеть. По словам ученых, для оценки эффективности того или иного способа похудения, они использовали метод двойной метки воды.
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Также диетолог объяснила, что делать, чтоб была красивая попа. Основу рациона, по ее словам, должны составлять овощи (свежие, запеченные, тушеные, пареные), а также легкоусвояемые бобовые.
Кроме того, диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной. Весной стоит включить в рацион зелень, отметила врач.
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