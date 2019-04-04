Ученые рассказали, как быстро и качественно похудеть

Похудение / Ivona - bigmir)net

Группа ученых Колорадского университета (США) закончила большой проект по изучению эффективности различных диет и упражнений для похудения.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Science Daily.

По словам ученых, для оценки эффективности того или иного способа похудения, они использовали метод двойной метки воды. Он заключается в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. Такой способ, по мнению исследователей, гораздо более надежен, чем использование опросников и дневников питания.

Оказалось, что самый эффективный способ похудения - физические нагрузки, а вовсе не диеты. Исследование показало, что это позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.

Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская специально для Главреда рассказала о лучшем способе похудения в весенний период. До этого ученые определили самый безопасный способ похудения