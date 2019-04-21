Доктор Комаровский назвал критический возраст

21 апреля 2019, 14:54

После 30 лет все начинает очень потихонечку снижаться, отметил врач.

Евгений Комаровский считает, что возраст 30 лет — критический
Возраст 30 лет — критический, считает Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский убежден, что для человека возраст 30 лет является критическим.

После 30 лет в организме человека все начинает потихонечку снижаться, рассказал эксперт в эфире передачи Школа доктора Комаровского.

Врач подчеркнул, что после 30-ти "жизнь еще совсем не заканчивается, еще много можно успеть".

"…я глубоко убежден в том, что возраст 30 лет — это возраст критический, после которого… все начинает потихонечку снижаться. Очень потихонечку, очень...", — отметил Комаровский.

Доктор полагает, что людям, которым уже исполнилось 30 лет, раз в год стоит делать анализы крови и мочи, в частности, анализ крови на жировой обмен, комплексное ультразвуковое исследование, флюорографию.Читайте такжеДоктор Комаровский развеял миф о популярном препарате

Вопрос: ⠀ С какого возраста нужно контролировать уровень холестерина нашему папе? ⠀ Ответ: ⠀ Если ты стал отцом, то ты перед Богом обязан этого ребенка вырастить и женить, и уже после этого стать дедушкой. То есть следи, пожалуйста, за своим здоровьем. ⠀ Я глубоко убежден в том, что возраст 30 лет – это возраст критический, после которого всё начинает потихонечку снижаться. Очень потихонечку, очень, жизни ещё совсем не заканчивается, нет, ещё много можно успеть. Но тем не менее совсем не помешает любому человеку, и мальчику, и девочке, после 30-ти раз в год сделать анализы крови и мочи, комплексное УЗИ, флюорографию и, конечно же, анализ крови на жировой обмен. ⠀ Тем не менее, после сорока это уже закон. И это закон, если есть любые жалобы со стороны сердца, артериальное давление, лишний вес. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #холестерин #здоровье #анализы #забота

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возраст Евгений Комаровский
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