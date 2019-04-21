Доктор Комаровский назвал критический возраст

Возраст 30 лет — критический, считает Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский убежден, что для человека возраст 30 лет является критическим.

После 30 лет в организме человека все начинает потихонечку снижаться, рассказал эксперт в эфире передачи Школа доктора Комаровского.

Врач подчеркнул, что после 30-ти "жизнь еще совсем не заканчивается, еще много можно успеть".

"…я глубоко убежден в том, что возраст 30 лет — это возраст критический, после которого… все начинает потихонечку снижаться. Очень потихонечку, очень...", — отметил Комаровский.

Доктор полагает, что людям, которым уже исполнилось 30 лет, раз в год стоит делать анализы крови и мочи, в частности, анализ крови на жировой обмен, комплексное ультразвуковое исследование, флюорографию.Читайте такжеДоктор Комаровский развеял миф о популярном препарате

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