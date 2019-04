Доктор Комаровский назвал критический возраст

Вопрос: ⠀ С какого возраста нужно контролировать уровень холестерина нашему папе? ⠀ Ответ: ⠀ Если ты стал отцом, то ты перед Богом обязан этого ребенка вырастить и женить, и уже после этого стать дедушкой. То есть следи, пожалуйста, за своим здоровьем. ⠀ Я глубоко убежден в том, что возраст 30 лет – это возраст критический, после которого всё начинает потихонечку снижаться. Очень потихонечку, очень, жизни ещё совсем не заканчивается, нет, ещё много можно успеть. Но тем не менее совсем не помешает любому человеку, и мальчику, и девочке, после 30-ти раз в год сделать анализы крови и мочи, комплексное УЗИ, флюорографию и, конечно же, анализ крови на жировой обмен. ⠀ Тем не менее, после сорока это уже закон. И это закон, если есть любые жалобы со стороны сердца, артериальное давление, лишний вес. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #холестерин #здоровье #анализы #забота

