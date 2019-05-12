Печать Сатаны: астрологи назвали прирожденных убийц и маньяков среди знаков Зодиака

Названы знаки Зодиака наиболее склонны к убийству / rabstol.net

Астрологи рассказали о том, что среди людей, рожденных под некоторыми знаками Зодиака, встречаются личности, склонные к жестокости, насилию и даже убийствам.

На первом месте в своеобразном хит-параде потенциальных преступников являются Скорпионы. Они нередко дают миру ужасающих насильников и серийных маньяков. При этом основанием для подобных действий может быть, как банальная месть, так и алчность.

Астрологи также выделяют Дев, среди которых можно встретить хладнокровных убийц и жестоких садистов. При этом на их преступные действия способны повлиять даже самые невинные посягательства на безопасность близких.

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Также стоит опасаться Раков, ведь представители этого знака Зодиака чрезвычайно ревнивы. При этом они возглавляют своеобразный ТОП по лишению жизни своих дражайших половинок.

В то же время Овны нередко славятся своим взрывным характером, который может ввергнуть их в состояние аффекта. И тогда свои действия они просто не контролируют, причем к лютой жестокости способна подтолкнуть лишь невинное слово или косой взгляд.

Также стоит опасаться и Козерогов. Астрологи предупреждают, что он может убить из-за денег. При этом не редко его хладнокровность, расчётливость и меркантильность толкает его на расчётливое преступление, пишет Дзен.Читайте такжеЗолотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние

Напомним, ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы.