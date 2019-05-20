Гороскоп на неделю 20-26 мая: астролог рассказал, что можно делать

Гороскоп сулит успех в путешествиях и отдыхе.
Астролог Влад Росс в комментарии Главреду заявил, что нас ждет блестящая неделя.
"С 20 по 25 мая нас ждет блестящее соединение Солнца и Меркурия. В это время прекрасно будут складываться дальние поездки, путешествия, переговоры, коммерческие дела", - отметил астролог.
По его словам, особенным днем будет 21 мая.
"В этот день Меркурий переходит в знак Близнецов, то есть планета войдет в свою обитель, что принесет массу новых перспективных идей. Все идеи, которые с этого дня и до конца месяца будут приходить, будут иметь все шансы реализоваться, принести успех и открыть новые перспективы", - сказал Росс.
Читайте такжеГороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофаКроме того, по словам астролога, это будет отличное время для отдыха, в частности, поездок на острова, в горы и Европу.
"Это будет лучшее время в месяце, когда можно будет ощутить гармонию и единение с природой. В это время вы сможете ощутить абсолютно все краски природы", - объяснил эксперт.
Согласно гороскопу, последний день недель - 26 мая будет также интересным.
"В воскресенье будут возможны высокие чувства, намерения и творчество. Это лучшее время, чтобы заявить о себе в обществе", - резюмировал он.