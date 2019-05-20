Гороскоп на неделю 20-26 мая: астролог рассказал, что можно делать

Составлен гороскоп на неделю 20-26 мая

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду заявил, что нас ждет блестящая неделя.

"С 20 по 25 мая нас ждет блестящее соединение Солнца и Меркурия. В это время прекрасно будут складываться дальние поездки, путешествия, переговоры, коммерческие дела", - отметил астролог.

По его словам, особенным днем будет 21 мая.

"В этот день Меркурий переходит в знак Близнецов, то есть планета войдет в свою обитель, что принесет массу новых перспективных идей. Все идеи, которые с этого дня и до конца месяца будут приходить, будут иметь все шансы реализоваться, принести успех и открыть новые перспективы", - сказал Росс.

Читайте такжеГороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофаКроме того, по словам астролога, это будет отличное время для отдыха, в частности, поездок на острова, в горы и Европу.

"Это будет лучшее время в месяце, когда можно будет ощутить гармонию и единение с природой. В это время вы сможете ощутить абсолютно все краски природы", - объяснил эксперт.

Согласно гороскопу, последний день недель - 26 мая будет также интересным.

"В воскресенье будут возможны высокие чувства, намерения и творчество. Это лучшее время, чтобы заявить о себе в обществе", - резюмировал он.