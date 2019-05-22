Врач посоветовала, как избавиться от целлюлита

22 мая 2019, 05:02

Целлюлит нельзя побороть только с помощью антицеллюлитного крема, отметила кандидат наук.

Как избавиться от целлюлита — Для избавления от целлюлита нужна диета, физические нагрузки и массажи, сообщила врач
Для избавления от целлюлита нужна диета, физические нагрузки и массажи, сообщила врач / Фото: hudeyka.ru

Врач, кандидат медицинских наук, сотрудница первого Московского государственного медицинского университета им. Ивана Сеченова Людмила Смирнова посоветовала, что для избавления от целлюлита нужен комплекс мер.

Чтобы избавиться от целлюлита необходима диета, физические нагрузки и массажи, рассказала эксперт Федеральному агентству новостей.

По словам собеседницы, если правильно бороться с целлюлитом, то первые результаты могут появиться через несколько недель.

"…массаж необходимо проводить два раза в неделю, используя антицеллюлитные крема… если просто нанести крем и ждать, то результата не будет", — отметила кандидат наук.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что человеку мешают худеть ряд привычек, в частности, нельзя заставлять себя есть, исключать из рациона группы продуктов и отрабатывать съеденное на тренировках.

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целлюлит Людмила Смирнова
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